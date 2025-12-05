Aufsteigerin Tagger: Keine Österreicherin wurde öfter gesucht
Die große Nachwuchshoffnung Lilli Tagger war die am häufigsten gegoogelte Österreicherin - nur zwei Männer lagen vor vor im Ranking.
Es war freilich das Jahr von Lilli Tagger. Bei den French Open gewann die Osttirolerin den Juniorinnen-Bewerb (als erste Österreicherin), im chinesischen Jiujiang erreichte die 17-Jährige erstmals ein WTA-Finale und zeigte, dass sie auch auf der Profi-Tour mehr als nur mithalten kann.
Lohn: Bei der Sportgala wurde sie zu Österreichs Aufsteigerin des Jahres gekürt und nun gibt es die nächste (inoffizielle) Auszeichnung: Österreichs größte Tennishoffnung war heuer in Österreich die am häufigsten gegoogelte Frau. Nur ESC-Sieger JJ und Politiker Herbert Kickl wurden 2025 öfter gesucht. René Benko und Karl-Heinz Grasser landeten auf den Plätzen vier und fünf.
Kommentare