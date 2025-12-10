Start im Februar: Der Weg nach Bologna beginnt in Tokio

Das "KURIER Austria Davis Cup Team" kennt nun auch den Spielort und Belag für den Auftritt in Japan in der 1. Qualifikationsrunde der Weltgruppe. Die Japaner haben sich für Tokio entschieden, gespielt wird auf Hartplatz.

Gespielt wird am 6. und 7. Februar (Freitag und Samstag) im Ariake Coliseum im Süden der Hauptstadt Tokio auf Decoturf, einem Hartplatzbelag. Die Halle verfügt über ein Fassungsvermögen von 10.000 Zuschauern. Wer nicht mitreist, muss früh aufstehen, gespielt wird ab 6.00 bzw. 5.00 Uhr MEZ.

Österreichs Team wird mit einem kleineren Staff nach Japan fliegen, die Hoffnungen auf einen Aufstieg sind durchaus gegeben. „Auswärts in Japan zu spielen, bringt leider eine lange und strapaziöse Anreise mit sich. Sportlich gesehen ist für uns aber sicher alles drinnen“, sagt Kapitän Jürgen Melzer, der sich heuer mit seinen Spielern für die besten acht Nationen qualifizierte.

Bei einem Erfolg in Japan muss Österreich danach nur noch ein Heimspiel gewinnen, um wieder nach Bologna zu kommen. Es würde der Sieger aus der Partie zwischen Bulgarien gegen Belgien kommen.