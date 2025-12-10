Tennis

Start im Februar: Der Weg nach Bologna beginnt in Tokio

Jürgen Melzer mit seinen Spielern Lukas Neumayer und Lucas Miedler (von links)
Die Japaner haben den Belag und den Spielort für das Spiel gegen das "KURIER Austria Davis Cup Team" gewählt.
Von Harald Ottawa
10.12.25, 10:07
Das "KURIER Austria Davis Cup Team" kennt nun auch den Spielort und Belag für den Auftritt in Japan in der 1. Qualifikationsrunde der Weltgruppe. Die Japaner haben sich für Tokio entschieden, gespielt wird auf Hartplatz

Weite Reise: Österreichs Davis-Cup-Team muss nach Japan

Gespielt wird am 6. und 7. Februar (Freitag und Samstag) im Ariake Coliseum im Süden der Hauptstadt Tokio auf Decoturf, einem Hartplatzbelag. Die Halle verfügt über ein Fassungsvermögen von 10.000 Zuschauern. Wer nicht mitreist, muss früh aufstehen, gespielt wird ab 6.00 bzw. 5.00 Uhr MEZ.

Teamspirit im Tennis-Team: "Es ist die schönste Zeit für mich"

Österreichs Team wird mit einem kleineren Staff nach Japan fliegen, die Hoffnungen auf einen Aufstieg sind durchaus gegeben. „Auswärts in Japan zu spielen, bringt leider eine lange und strapaziöse Anreise mit sich. Sportlich gesehen ist für uns aber sicher alles drinnen“, sagt Kapitän Jürgen Melzer, der sich heuer mit seinen Spielern für die besten acht Nationen qualifizierte.  

Paukenschlag beim Tennis-Verband: Unerwarteter Wechsel an der Spitze

Bei einem Erfolg in Japan muss Österreich danach nur noch ein Heimspiel gewinnen, um wieder nach Bologna zu kommen. Es würde der Sieger aus der Partie zwischen Bulgarien gegen Belgien kommen. 

