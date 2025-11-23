Weite Reise: Österreichs Davis-Cup-Team muss nach Japan

Es gab wohl angenehmere Lose als gesetztes Team: Das "KURIER Austria Davis Cup Team", das zuletzt in Bologna beim Final 8 Italien 0:2 unterlag, muss in der 1. Qualifikationsgrunde der Weltgruppe nach Japan.

Ursprünglich hätte man sich trotz der Hallenproblematik ein Heimspiel gewünscht. Nun wird es ein Auswärtsspiel in Japan (gespielt wird zwischen 6. und 8. Februar). Zweimal muss das Team um Kapitän Jürgen Melzer gewinnen, um wieder den Sprung nach Bologna zu schaffen. Bei einer Niederlage in Japan wird gegen den Abstieg gespielt. "Das Los ist machbar", sagt Thomas Schweda, Geschäftsführer des Österreichischen Tennisverbandes (ÖTV), "nur die Reisekosten sind hoch."

Die Japaner sind vom Ranking ähnlich aufgestellt wie die Österreicher. Nummer eins ist Shintaro Mochizuka, Japans einziger Top-100-Mann ist derzeit dei Nummer 94 im Ranking. Über Routine verfügen der 30-jährige Yoshihito Nishioka und vor allem der ehemalige Top-Ten-Star Kei Nishikori.

Positiv: Wenn Österreicher bei den Australian Open zuvor im Bewerb weit kommen, ist der Jetlag nicht so groß. Dies betrifft in erster Linie das Doppel Alex Erler/Lucas Miedler.