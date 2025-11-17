Davis Cup in Bologna: Hilfe vom Präsidenten und von "Hard-Core-Fans"

Das "KURIER Austria Davis Cup Team" weilt seit Samstag in Bologna und bereitet sich seit Sonntag vor Ort auf dem Court und in der Kraftkammer auf das Duell mit Italien am Mittwoch (16 Uhr, ORF 1) vor. "Wir sind froh hier zu sein, das ist nicht jedes Jahr der Fall", sagt Kapitän Jürgen Melzer. "Wir hatten schon viele Trainings, wir versuchen am Mittwoch bereit zu sein."

Die Nummer eins der Welt tritt zwar ohne Jannik Sinner und Lorenzo Musetti an, Melzer übte sich bei einem Medientermin am Montag dennoch in Bodenhaftung: "Es gibt wenig Teams, die zwei solche Spieler vorgeben können und dennoch ein Top-Team haben."

Perfekte Organisation

Seit Sonntag weilt Martin Ohneberg in Bologna, der Präsident des Österreichischen Tennisverbandes (ÖTV) sieht ein akribisch arbeitendes Team, das Freude an der Arbeit hat. "Es herrscht eine hervorragende Dynamik in der Mannschaft, alle sind bereit und ziehen an einem Strang", sagt der Vorarlberger, der auch einen sehr feinen Gesamteindruck hat. "Es ist alles perfekt organisiert, die Spieler aller acht Mannschaften wohnen in einem Hotel. Und die Trainings in der großen Halle machen besonders Spaß." Freilich, nimmt er abseits der Trainings geschäftliche Termine gemeinsam mit ÖTV-Geschäftsführer Thomas Schweda wahr.