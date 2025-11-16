Teamspirit im Tennis-Team: "Es ist die schönste Zeit für mich"

Bevor das „KURIER Austria Davis Cup Team“ am Samstag Richtung Bologna abhob, wo beim Finalturnier der besten acht Nationen am Mittwoch Titelverteidiger Italien wartet (16 Uhr), schauten drei Protagonisten im KURIER TV-Studio vorbei. Kapitän Jürgen Melzer, Lukas Neumayer und Doppel-Ass Lucas Miedler sprachen locker über die Herausforderung, den Stolz und die Freude, im Team zu sein.

KURIER: Österreich hat zuletzt mit dem 3:2 in Ungarn überrascht, die Spieler wuchsen über sich hinaus, was auch am Spirit lag. Stimmt der Eindruck, dass dieser so gut wie schon lange nicht ist?

Jürgen Melzer: Definitiv. Ich glaube einfach, dass wir über die Jahre hinweg uns dann doch zu einem Team entwickelt haben, das zusammenhält, das am Wochenende zwar da ist, um zu performen, aber eben auch unter der Woche eine gute Zeit hat, zusammenwächst, mehr Spaß hat. Das ist extrem wichtig, weil man ist oft genug alleine im Jahr und wenn man dann in dieser Woche die Möglichkeit hat, eben auch mal andere Aktivitäten zu machen, tut das gut.

Lukas Neumayer: Es ist die schönste Zeit für mich. Ich bin noch nicht so lange dabei, aber ich genieße wirklich jede Woche und kann auch immer mein bestes Tennis spielen.

Zwei Einzel gibt es, mit einem Sieg würde schon das Doppel entscheiden. Da sind dann Sie gefragt, die Form stimmt ja ...

Die vergangenen drei Wochen waren natürlich Weltklasse. Dass sich dann um 15 Punkte für die ATP-Finals nicht ausgeht, ist natürlich jetzt schade. Nichtsdestotrotz, jetzt geht es um die Davis Cup Woche, das nächste Highlight. Ich weiß, dass wir wieder eine gute Zeit haben werden und es wird sicher ein Highlight für jeden von uns.