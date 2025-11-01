Tennis

Hauchdünn an der Premiere vorbei: Miedler verpasst Paris-Finale

Kein Happy End für Cabral (links) und Miedler
In einem dramatischen Halbfinale verpasste Lucas Miedler an der Seite des Portugiesen Francisco Cabral in Paris sein erstes Masters-Endspiel.
Von Harald Ottawa
01.11.25, 20:32
Am Ende hat es knapp nicht gereicht für den verlässlichen Spieler des "KURIER Austria Davis Cup Teams". Lucas Miedler spielte zuletzt in Paris an der Seite des Portugiesen Francisco Cabral groß auf und erreichte sein erstes Masters-Halbfinale

Kein Heimsieg: Miedler verpasst in Wien die Titelverteidigung

Dort kam das Aus. Das Duo, das seit dem Frühjahr erfolgreich zusammenspielt, musste sich das zweite Mal binnen weniger Tage den Briten Lloyd Glasspool/Julian Cash geschlagen geben. Dieses Mal war es besonders knapp - die Wimbledon-Sieger gewannen 6:4, 5:7, 10:7. In Wien bei den Erste Bank Open siegten Glasspool/Cash noch 6:1, 7:6. 

Fantastisch für Bologna: Zwei Österreicher rocken Paris

Miedler und Cabral verpassen nur knapp die ATP-Finals in Turin ab 9. November. Glasspool/Cash werden dort als Nummer eins das Feld anführen. 

