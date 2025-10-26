Kein Heimsieg: Miedler verpasst in Wien die Titelverteidigung

Im Vorjahr holte das Lucas Miedler/Alexander Erler bei deren letzten gemeinsamen Turnierauftritt den Titel bei den Erste Bank Open. Nun scheiterte Miedler, bewährte Kraft im "KURIER Austria Davis Cup Team", an der Titelverteidigung und verpasste damit auch seinen zehnten ATP-Titel.

Der Tulllner musste sich mit dem Portugiesen Francisco Cabral den britischen Wimbledonsiegern Julian Cash/Lloyd Glasspool 1:6, 6:7 geschlagen geben. Dennoch hat das Duo noch geringe Chancen auf eine Qualifikation für die ATP-Finals der besten acht Teams. Erst vor wenigen Tagen wurde Miedler zum NÖ-Sportler des Jahres gekürt.