Fantastisch für Bologna: Zwei Österreicher rocken Paris

Wenn am 19. November das „KURIER Austria Davis Cup Team“ in Bologna beim Final 8 gegen Gastgeber Italien aufschlägt, sind zumindest Österreichs Doppel-Asse in Hochform. Denn das könnte ganz wichtig sein: Denn bei einem Sieg in einer der beiden Single-Partien entscheidet das Doppel.

Und Lucas Miedler und Alexander Erler bewähren sich derzeit beim Masters-Turnier in Paris, wo die Weltspitze ein und aus geht.

Der Tullner Miedler, seines Zeichens auch NÖ-Sportler des Jahres, sorgte in der Défense Arena für die nächste Überraschung. An der Seite des Portugiesen Francisco Cabral, mit dem in der vergangenen Woche bis ins Finale von Wien vorgedrungen war, schlug er im Achtelfinale das als Nummer vier gesetzte spanisch-argentinische Duo Marcel Granollers/Horacio Zeballos klar 7:5, 6:3. Granollers/Zeballos waren heuer schon bei einem anderen Turnier in Paris erfolgreich gewesen – sie sind die regierenden French-Open-Champs. Die nächsten Gegner sind etwas leichter zu bespielen, es warten der US-Mann JJ Tracy und der Australier John Peers. Durchaus möglich, dass sich Cabral/Miedler noch als Ersatzmänner für die ATP-Finals in Turin qualifizieren.