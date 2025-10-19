Mit einem guten Gefühl nach Wien: Turniersieg für Alexander Erler

Der Tiroler Alexander Erler, der im November auch mit dem "KURIER Austria Davis Cup Team" gegen Italien in Bologna antritt, läuft es bestens. Erler feierte in Stockholm seinen neunten ATP-Titel und den ersten mit dem US-Amerikaner Robert Galloway. Das Duo, das seit heuer zusammenspielt, schlug im Endspiel die Arbeitsgemeinschaft Vasil Kirkow/Bart Stevens (USA/NED) klar mit 6:3, 6:2.

Für das erfolgreiche Duo geht es nun bei den Erste Bank Open weiter, wo am Mittwoch der Doppelbewerb startet. Mit seinem Davis-Cup-Partner Lucas Miedler gewann er in Wien bereits zweimal, zuletzt im Vorjahr. Miedler spielt mit seinem Standardpartner Francisco Cabral, mit von der Partie ist auch die rein-österreichische Paarung Neil Oberleitner/Joel Schwärzler, die zuletzt in Kitzbühel bis ins Endspiel kam.