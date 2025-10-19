Tränen in Stockholm: Dänischer Superstar verletzte sich auf dem Court schwer

Das hat böse ausgesehen: Holger Rune zog sich im Halbfinale des ATP-Turniers in Stockholm eine schwere Verletzung zu. Der Weltranglisten-Elfte aus Dänemark musste nach gewonnenem ersten Satz gegen den Franzosen Ugo Humbert im zweiten Satz wegen eines Achillessehnenrisses aufgeben.

Die Verletzung bedeutet das Saisonende für Rune, der noch um einen Platz bei den ATP Finals gekämpft hatte. Er hätte kommende Woche in Basel spielen sollen. Inzwischen hat sich Jack Draper, der im Vorjahr in Wien gewonnen hat, wegen der länger werdenden Verletzungsliste im Tennis zu Wort gemeldet. Der Brite hat seine Saison selbst verletzt beenden müssen. „Verletzungen werden immer passieren“, sagte der 23-jährige Draper in den sozialen Netzwerken.