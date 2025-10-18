Auslosung in Wien: Sinner mit leichter Hürde, Rodionov mit Hammerlos

Tennis muss ja nicht zwingend die eine todernste Angelegenheit sein. Deshalb lud man sich zur Auslosung für die Erste Bank Open die Kabarettisten Michael Niavarani ("Ich habe immer gerne Sport geschaut") und Viktor Gernot die Marxhalle ein. Letzterer wird kein Grand Slam gewinnen, spielt aber selbst ganz passabel. Und kann dies am Sonntag beim RADO-ProAm zeigen.

heuer wird erstmals in der Marxhalle aufgeschlagen. Zwei Matchcourts stehen zur Verfügung, ein Trainingscourt, dazu gibt es Pickleball und Padel. "Die ATP sagte uns, dass man hier alleine ein Turnier ausrichten könnte", sagt der für einen reibungslosen Verlauf beauftragte Peter Teuschl. Begeistert war auch Turnierbotschafter Thomas Muster: "Da ist für jeden etwas dabei." Freilich, die Hauptkämpfe gehen wie immer über die Stadthallenbühne.