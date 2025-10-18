Wiens Turnierboss Straka: „Man muss auch demütig bleiben“

Fünf Top-Ten-Spieler, acht Männer aus den Top 20. Die Erste Bank Open bieten heuer erneut Weltklassetennis der Allerbesten. Turnierboss Herwig Straka sprach vor dem Qualifikationsbeginn am Samstag über die Entwicklung des Turniers.

KURIER: Im Vorjahr wurde auf den Besucherrekord von 78.000 Fans angestoßen. Wird heuer erneut der Sekt fließen?

Herwig Straka: Das Ziel ist die 80.000er-Marke. Das wird aber nicht an der Stadthalle liegen, da sind wir immer voll, sondern an der Marxhalle. Dort haben wir zusätzlich zwei Matchcourts, und es könnten 3.000 Leute kommen.

In der Marxhalle fand das Turnier ein neues Standbein. Warum hat man sich vom Heumarkt getrennt?

Obwohl wir ein Dach hatten, hatte das Ganze schon ein bisschen einen Outdoor-Charakter. Da bekamen wir auch Probleme mit der ATP. Die Plätze sollten doch einigermaßen gleich sein.

Man spricht ja oft über die Wertschöpfung des Turniers. Was bringen die Erste Bank Open der Stadt?

Da gibt es Studien, insgesamt werden es mit Werbeflächen und dergleichen rund 40 Millionen sein. Aber was unter anderem die direkten Hotelbuchungen betrifft, sind es pro Turnier rund 15 Millionen Euro.