Das ist die eine – einfachere – Erklärung für die jüngsten Vorfälle. Für Kimberly Carducci greift das zu kurz. Die Amerikanerin war einst eine vielversprechende Schwimm-Hoffnung auf dem US-College, als Psychologin bietet sie heute mit ihrer Plattform Everything Athletes Sportlern in Krisenphasen Unterstützung an. Ihr Buch „The I of the Tiger – die Athleten-Identität und die Behebung der größten Konflikte im Sport“ könnte aktueller nicht sein. „Viele Athleten fallen in schlechten Phasen in ein noch tieferes Loch, weil sie nur ein Leben haben – jenes des Sportlers“, sagt Carducci zum KURIER. Ihr Rücktritt sei eine Befreiung gewesen, „auch wenn ich danach nicht wusste, wer ich wirklich war“.

Selbst ein Ausnahmeathlet wie Michael Phelps, mit 28 Medaillen der erfolgreichste Sportler der olympischen Geschichte, berichtete von Depressionen und sogar von Suizid-Gedanken. „Das Wichtigste ist, dass wir alle manchmal um Hilfe bitten müssen“, sagte er nun.