Schwimm-EM: Bewerbe im "Open Water" wegen Wetters erneut verschoben

Die Freiwasserbewerbe der Schwimmer bei den Europameisterschaften in Ostia bei Rom können wegen der Wetterbedingungen auch am Freitag nicht beginnen. Ursprünglich hätte es am (heutigen) Donnerstag losgehen sollen, was wegen Sturms und hoher Wellen nicht möglich war. Nun wurde der olympische 10-km-Bewerb auf Sonntag verlegt (10.00 Uhr), für Samstag sind 5 km (10.00) und 25 km (14.00 Uhr) angesetzt. Die Staffel ist gestrichen. Der Steirer Jan Hercog tritt nun nur über 10 km an.