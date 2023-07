Rad-Star Gall nach Husarenritt: "Das Bergtrikot war nicht der Plan"

Die Entwicklungen während dieser Etappe spielten Felix Gall auch in die Karten. Der Juniorenweltmeister von 2015 war verblüfft, dass er und seine fast 40 Mitstreiter eine Fluchtgruppe bilden durften. " Ich war überrascht, dass wir so einen großen Vorsprung zugesprochen bekamen, da einige Gesamtwertungsfahrer in der Gruppe waren, wie Jai Hindley, der jetzt in Gelb fährt."