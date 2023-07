Tour-Sensation: Gall sichert sich nach Gipfelsturm das Bergtrikot

Diese Überzeugung war dem Osttiroler am Mittwoch auch auf der fünften Etappe der Tour de France deutlich anzumerken. Auf den 162,7 Kilometern von Pau nach Laruns stellten sich den Fahrern zwei mächtige Pyrenäenpässe in den Weg – das ist genau das Terrain, das Felix Gall Berge gibt. "Heute greife ich an und gehe in die Fluchtgruppe", kündigte der Osttiroler nach dem Frühstück an und setzte sein Vorhaben erfolgreich in die Tat um.