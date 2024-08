Die OSV-Staffel über Paris-Ziele, EM-Gold und Olympia-Tattoos

Wenn Simon Bucher , Valentin Bayer , Heiko Gigler und Bernhard Reitshammer in ihrem Zimmer zusammen sind, dann rennt der Schmäh. Das kann kaum jemand verhindern. Egal, ob hier im olympischen Dorf in Saint Denis oder sonst wo.

„Teambuilding brauchen wir jedenfalls keines mehr“, sagt Gigler, angesprochen darauf, was man in den Tagen vor ihrem gemeinsamen Start bei der Lagen-Staffel über 4 x 100 Meter am Samstag noch gemeinsam üben kann. An Lagenstart und Übergabe hingegen konnten die vier Kollegen noch feilen. Individualtrainings inklusive.