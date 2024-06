Gold in Rekordzeit: Schwimm-Star Auböck ist Europameister

Felix Auböck sorgte bei der Schwimm-EM in Belgrad für einen glänzenden Abschluss. Der 27-jährige Niederösterreicher gewann über 400 Meter Freistil und feierte in seiner Paradedisziplin den größten Erfolg nach Kurzbahn-WM-Gold im Jahr 2021.

Auböck war im Finale eine Klasse für sich und zog der Konkurrenz auf und davon. Bereits nach 200 Metern lag der Österreicher 1,62 Sekunden voran, keiner konnte ihm das Wasser reichen. In 3:43,24 markierte Auböck in Belgrad einen neuen österreichischen Rekord, der ihm viel Selbstvertrauen für die Olympischen Spiele in Paris geben wird.