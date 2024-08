Besser als Legende Phelps: Schwimmstar Marchand stiehlt allen die Show

Es sieht bei Marchand gerade alles so leicht aus. Fast so als würde der beste Schwimmer der Gegenwart einen kleinen Außenbordmotor eingebaut haben.

Und Leon Marchand hat noch längst nicht genug. Auch über die 200 Meter Lagen wird der Olympiasieg nur über den 22-jährigen Franzosen führen.

Was denn sein Erfolgsrezept sei, wurde Marchand am Mittwoch gefragt. "Ich habe das Glück, dass ich diese Woche in Form bin", meinte der Franzose mit einem schelmischen Lächeln. "Und ich kann so schnell schwimmen, wie ich will."