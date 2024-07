Olympia-Debütant Martin Espernberger schwimmt mit Rekord auf Rang 6

Im Februar hatte der OSV-Shootingstar bei der WM in Doha Bronze über dieselbe Strecke gewonnen. Die WM, sagte er damals zum KURIER, sei für ihn vor allem das Sammeln von Erfahrung für das eigentliche Highlight 2024: Olympia in Paris.

Die Stimmung in der La-Defense-Arena habe ihn beflügelt. „Wenn es so laut ist, schwimmt man auf den letzten 50 Metern noch einmal schneller.“ Der Österreicher, der seit 2019 in den USA lebt und dort in Tennessee studiert, kenne das aus dem College Sport. Auch wenn es dort noch nicht ganz so laut ist wie in Paris, wenn ein französischer Schwimm-Superstar auf dem Weg zum Sieg ist.