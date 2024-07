Schwimm-Legende Michael Phelps: "In dieser Hinsicht bin ich ein Freak"

Michael Phelps

Geboren am 30. Juni 1985 in Baltimore/ USA, ist Michael Phelps der bis heute vielseitigste Schwimmer der Welt und der mit Abstand erfolgreichste

Olympionike

28 Medaillen

gewann Phelps bei Olympischen Spielen, 23 davon aus Gold. Bei Weltmeisterschaften schlug er 26-mal als Erster an, dazu kommen sieben weitere Medaillen

Privat

In seiner Kindheit wurde ADHS diagnostiziert. Zur Kompensation begann er im Alter von sieben Jahren zu schwimmen. Als Erwachsener gab Phelps auch zu, unter Depressionen gelitten zu haben

Léon Marchand

Der Franzose wurde am 17. Mai 2002 in Toulouse geboren. Der Sohn zweier Schwimmer ist der schnellste Mann über 200 m und 400 m Lagen. Bei der WM in Fukuoka brach er in 4:02,50 den Weltrekord von Michael Phelps über 400 m Lagen. Danach gewann er noch über 200 m Lagen und 200 m Schmetterling. Bei Olympia in Paris wird er zu den gefragtesten Athleten gehören