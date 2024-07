Pariser Sehenswürdigkeiten: Das sind die Stars bei Olympia

Nach einer langen Liste an Verletzungen befindet sich der 38-Jährige auf seiner Abschiedstour. Olympia in Paris hat er dabei viel untergeordnet. Um in bestmöglicher körperlicher Verfassung zu sein, hatte Nadal zuletzt sogar auf ein finales Antreten in Wimbledon verzichtet.

Die Erstrunden-Niederlage bei den diesjährigen French Open dürfte er verarbeitet haben, dass bei Olympia nur auf zwei Gewinnsätze gespielt wird, dürfte Nadal ebenfalls gelegen kommen. Dazu kommt, dass der Linkshänder weiß, was es bei Olympia braucht: 2008 in Peking gewann er Gold im Einzel, 2016 in Rio im Doppel-Bewerb. Auch in Paris hat er für beide Bewerbe genannt. Das Doppel an der Seite seines 17 Jahre jüngeren Landsmanns Carlos Alcaraz gilt nicht nur bei Spaniens Sportfans als eine einmalige Attraktion.