Fast ein Albtraum für das US-Dreamteam: 101:100 gegen Südsudan

Das Basketball-Starensemble der USA ist einer sportlichen Blamage in der Olympia-Vorbereitung nur ganz knapp entgangen. Das Team um NBA-Superstar LeBron James gewann in London erst nach einer Aufholjagd und in letzter Minute mit 101:100 (44:58) gegen Außenseiter Südsudan. James erzielte acht Sekunden vor dem Ende die entscheidenden Punkte. Am Montag trifft das Team von Trainer Steve Kerr in London auf Weltmeister Deutschland.