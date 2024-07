Das sind die beliebtesten Sportler bei den Olympischen Spielen

In 45 Sportarten geht es in Paris um Medaillen. Bei den Suchanfragen führt Basketball das Feld an (33.100 monatliche Suchanfragen) vor Fußball (27.100). Einen entscheidenden Einfluss darauf haben allerdings die weltweite Anziehungskraft der NBA und die Reichweite der nationalen Fußball-Ligen.

Überraschend viele Suchanfragen gibt es auch zum Schwimmen (22.200) und Gewichtheben (18.100). Je 8.100 Suchanfragen gab es für Skateboarden und Breaking.

Die Top-Plätze bei den Einzelsportlern werden allesamt von Tennis- und Basketballspielern belegt (siehe Grafik unten). Carlos Alcaraz, Jannik Sinner und Novak Djokovic führen die Wertung an. Knapp dahinter folgt Basketball-Superstar LeBron James.

Erste Frau in der Liste ist Tennisspielerin Coco Gauff knapp vor Golf-Superstar Scottie Scheffler.