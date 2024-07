Olympia: 30.000 Kilo für den Eiffelturm, 29 Stunden täglich im ORF

In weniger als einer Woche ist es so weit: In Paris wird das olympische Feuer entzündet. Die größte Sportveranstaltung der Welt wirft bereits ihre Schatten voraus, Frankreichs Hauptstadt befindet sich längst im Ausnahmezustand. Das sind einige der vielen Zahlen zu den Sommerspielen.

2 Sportredakteure vom KURIER werden aus Paris berichten. Dies sind Karoline Krause-Sandner und Florian Plavec. Der US-Sender NBC ist mit rund 1.000 Mitarbeitern (inklusive technisches Personal) vor Ort im Einsatz.