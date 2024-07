5 bis 10 Olympia-Medaillen für Österreich? Wer sie holen soll

Mit 81 Athletinnen und Athleten reist Österreich zu den Olympischen Spielen. Mit fünf bis zehn Medaillen soll das Team wieder nach Hause kommen, wenn es nach ÖOC-Präsident Karl Stoss geht.

In Tokio räumte Österreich zuletzt sieben Medaillen ab, darunter Gold von Anna Kiesenhofer. 2016 in Rio musste man sich mit Bronze für das Segel-Duo Frank/Zajac zufrieden geben. 2012 in London ging man ganz leer aus. Doch wer sind heuer die heißesten Medaillenkandidaten für Paris?