Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger ist mit 145 Kilogramm noch immer hungrig

Für Lukas Weißhaidinger geht es Schlag auf Schlag. Am Freitag tritt der Oberösterreicher in St. Pölten an. Am Sonntag wird er seinen Diskus dort werfen, wo nur die Besten der Welt am Start sind, beim Diamond-League-Meeting in Marrakesch/Marokko. Als Höhepunkte des Jahres folgen die Europameisterschaft in Rom (Diskus am 7. Juni) und die Olympischen Spiele in Paris (7. August).