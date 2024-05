Speerwurf-Ass Hudson: "Egal, ob ich schön bin oder schiach"

Es gibt mehrere ideale Körper, weil die Wurftechnik so entscheidend ist. Manchen Kolleginnen sieht man kaum an, dass sie trainieren. Da sieht man kaum Muskulatur, aber sie werfen extrem weit. Es kommt auch darauf an, wie stark die Sehnen sind, das sieht man nicht von außen. Entscheidend ist natürlich auch die Körpergröße. Aber auch Kleine haben schon sehr weit geworfen.

Ja, schon. Es gibt nicht so viele Frauen, die so muskulös sind. Ich bin schon relativ stolz, weil ich meinen Körper eigentlich das ganze Jahr so halten kann, wie er ist. Ich muss nicht sonderlich auf das Essen achten. Ich kann meinen Alltag genießen, ich habe Lebensqualität und ab und zu trinke ich auch Alkohol. Aber ich schaue schon, dass das im Rahmen bleibt. Prinzipiell ernähre ich mich aber das ganze Jahr über ausgewogen. Mein Sixpack ist sichtbar, obwohl ich jeden Tag ein Nutella-Brot esse.

64,68 Meter flog der von Hudson geworfene Speer am 26. April 2021 beim Meeting in Eisenstadt. Damit stellte sie einen neuen österreichischen Rekord auf und qualifizierte sich für Olympia in Tokio. Dort verpasste sie den Finaleinzug. Bei der Weltmeisterschaft 2023 in Budapest kam sie auf Rang fünf. Für die Olympischen Spiele in Paris ist die 27-Jährige längst qualifiziert

Der Wurfarm ist auch muskulöser als der linke Arm?

Er schaut jedenfalls anders aus. Ich habe rechts zum Beispiel eine Ader und links gar nicht. Einfach, weil da wahrscheinlich der Druck größer ist. Das hat sich im Laufe der Zeit ein bisschen verändert.

Was kann eine Speerwerferin noch besonders gut?

Werfen kann ich natürlich schon gut. Football habe ich schon probiert, aber die haben schon eine andere Wurftechnik, weil man da den Arm viel mehr abwinkeln muss. Diskus ist zum Beispiel ganz anders, das ist eine weiche Rotation. Beim Speerwerfen läuft man schnell hin und dann kommt ein abrupter Stopp mit einer explosiven Bewegung, wo ich oben den Druck weiterleite. Das muss man aufeinander abstimmen und das erfordert viel Körpergefühl und es erfordert viel Kraft.

Wie wichtig ist das Krafttraining?

Extrem. Wir machen sehr viel Krafttraining auch mit sehr hohen Gewichten. Sonst würde ich diesen Stoß nicht aushalten. Da kommen Hunderte Kilo auf mein linkes Bein. Das muss halten. Wenn das einbricht, ist es kein Wurf. Man muss stark sein, man muss schnellkräftig sein. Und man braucht natürlich auch eine saubere Technik. Dann kann eine hohe Weite herausschauen.

Wie wichtig ist im Speerwurf die Konzentration?

Vor allem im Training sehr wichtig. Das Training ist dazu da, dass man die Technik bis ins kleinste Detail verfeinert. Da wird dann viel probiert und das ist sehr anstrengend – vor allem für den Kopf. Im Wettkampf sollte es eher automatisiert sein. Im Wettkampf möchte ich nicht zu viel überlegen, sondern einfach anreißen.

Zuletzt gab es hitzige Diskussionen über die extrem freizügigen Olympia-Anzüge der amerikanischen Leichtathletinnen. Haben Sie das verfolgt?

Ja, ich habe diese Sexismus-Vorwürfe auch vernommen und die Fotos von der Frauen-Kleidung gesehen. Diese Diskussionen hat es früher natürlich auch schon gegeben. In der Leichtathletik ist es ja schon lange so, dass Frauen mit Bikini-Hosen über Hürden laufen. Bei den Männern ist das nicht so, eh klar. Wenn der in so einem Hoserl rennen würde, ... das wäre ja ganz arg. Es gibt ja für Frauen auch andere Kleidung, aber viele wollen sich am Wettkampf-Tag schön fühlen – und dann performen sie auch besser. Wenn sie mich aber verpflichten würden, das anzuziehen, würde ich mich schon aufregen. Ich bewege mich lieber mit normalem Gewand. Jeder sollte sich sein Outfit aussuchen können, in dem er sich wohlfühlt. Mir geht es darum, den Speer weit zu werfen – und da ist es egal, ob ich schön bin oder schiach.