Speerwerferin Hudson verpasst Medaille um 46 Zentimeter

Dort nehmen die Athletinnen freilich mehr Risiko. So auch die 27-jährige Hudson, die sich im vierten Versuch auf 62,92 steigerte. Es folgten 59,56 m sowie 59,84, womit keine Rangverbesserung mehr gelang, aber insgesamt eine imposante Serie. Das Ergebnis verspricht Großes für die Zukunft, arbeitet Hudson doch erst seit Jänner wieder mit Högler. Dieser hätte sich mehr gemeinsame Vorbereitungszeit gewünscht und hatte vor der WM gemeint. „Der richtige Schlag wird sicher bei Olympia erfolgen, das ist so ein kleiner Vorkampf jetzt.“ Für die Teilnahme an den Sommerspielen ist eine Weite von 64 m gefragt, der Qualifikationszeitraum begann am 1. Juli.