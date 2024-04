"Man wird meine Vagina sehen": Skandal um neues US-Olympia-Trikot

Es ist besonders ein Kleidungsstück aus der kürzlich in Paris vorgestellten Kollektion, das polarisiert: Ein leuchtend pinker Body. Während das Trikot für die männlichen US-Leichtathleten nämlich aus einem rot-blauen Tanktop und einer blauen Short, die bis zur Oberschenkelmitte reicht, besteht, müssen sich die Frauen im US-Team mit deutlich weniger Stoff begnügen. Der pinke Bodysuit ist so hoch geschnitten, dass dessen Bund bereits an der Oberkante der Hüfte endet.