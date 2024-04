Noch 100 Tage bis Olympia: Wucherpreise und Medaillenchancen

Medaillen in der Leichtathletik wären eine Sensation, auch wenn Diskuswerfer L ukas Weißhaidinger in Tokio mit Bronze zugeschlagen hat. Speerwerferin Victoria Hudson ist 2023 in die Weltspitze vorgedrungen.

Vor drei Jahren schafften es 75 Athletinnen und Athleten aus Österreich zu den Spielen nach Tokio. Ganz so viele werden es heuer in Paris wahrscheinlich nicht sein. 100 Tage vor Beginn der Spiele umfasst das ÖOC-Team 44 Köpfe. Etwa 15 weitere Personen sind so gut wie sicher dabei.

329 Medaillenentscheidungen gibt es in Paris. Damit sinkt die Zahl der Wettbewerbe gegenüber den Spielen 2021 in Tokio, wo noch 339 Wettkämpfe stattgefunden hatten.

68 Tage dauert der olympische Fackellauf, der am 8. Mai in Marseille gestartet wird. Der Weg führt die Fackel auch in die Karibik (Guadeloupe, Martinique), nach Südamerika (Französisch-Guayana) in den Indischen Ozean (La Réunion) sowie nach Ozeanien (Polynesien).

8.876 Bäume werden auf dem Areal des olympischen Dorfes in Seine-Saint-Denis gepflanzt, sobald die Spiele beendet sind. In dem neuen Stadtteil sollen 6.000 Menschen in 2.800 Wohnungen leben.

10.500 Sportler/innen werden in Paris auf Medaillenjagd gehen. Erstmals in der Geschichte der Olympischen Spiele werden gleich viele Frauen wie Männer im Einsatz sein. Zum Vergleich: Bei den ersten Spielen 1896 in Athen waren 241 Sportler am Start und keine Frauen zugelassen. Bei den Sommerspielen 1924 in Paris waren 3.089 Aktive dabei, allerdings lediglich 135 Frauen.

15.700 Kilometer oder mehr als 22 Flugstunden sind es von Paris nach Papeete auf Tahiti. Auch die Insel im Südpazifik, die zu Französisch-Polynesien zählt, ist Schauplatz dieser Sommerspiele. Vor der Küste Tahitis finden die Surfbewerbe statt.

50.000 US-Dollar, oder umgerechnet 47.000 Euro, ist in Paris eine Goldmedaille in der Leichtathletik wert. Sebastian Coe, der Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes, geht in die Offensive und bricht damit mit einer olympischen Tradition: Bisher wurden bei Olympia keine Prämien ausgeschüttet. Coe betreibt diese historische Reform nicht ohne Hintergedanken, der Brite möchte für das Amt des IOC-Präsidenten kandidieren.

150.000 Arbeitsplätze sollen durch die Olympischen Spiele in Paris geschaffen werden. Die Veranstalter haben insgesamt 1.900 Unternehmen beauftragt.

350.000 Stunden wird von den Olympischen Spielen in Paris übertragen.

600.000 Besucher sollen der größten Eröffnungsfeier in der Olympia-Geschichte beiwohnen. Kulisse ist ausnahmsweise einmal kein Stadion, sondern Paris selbst mit seinen Sehenswürdigkeiten. Die Athleten sollen in 160 Booten auf der Seine der Welt präsentiert werden.