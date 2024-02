Die Schwimmhoffnung, die Rogan als Vorbild und Jukic zum Ziel hat

Mit oranger Krawatte grinst Martin Espernberger vom Foto. Orange, das ist die Farbe der University of Tennessee. Sie hat Wiedererkennungswert in der Region. Seit 2022 studiert der Linzer an der US-Uni Elektrotechnik.

Am Dienstag aber will er bei der Schwimm-WM in Doha über seine Paradedisziplin 200 Meter Schmetterling zeigen, wofür er in den Trainingsbecken von Knoxville Tag für Tag trainiert.