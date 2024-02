Langbahn-WM in Doha: Schwimm-Star Auböck ging im Finale unter

Felix Auböck hat bei der Langbahn-WM in Doha über 400 m Kraul eine Medaille klar verpasst . Der Niederösterreicher, der als Vorlauffünfter die Medaillenentscheidung erreicht hatte, schwamm am Sonntag im Finale hinterher und wurde nur Achter . Gold holte sich der Südkoreaner Kim Woo-min .

Auböck hatte im Finale seine Bestzeit (3:43,58 Min.) angreifen wollen, das misslang völlig. War er nach 100 m noch Sechster, so fiel der OSV-Athlet nach vier Bahnen auf die achte und letzte Position zurück und behielt diese bis zum Schluss. In 3:51,60 Minuten schlug der Österreicher an, knapp neun Sekunden hinter Sieger Kim (3:42,71). Silber ging an den Australier Elijah Winnington (3:42,86), Bronze an den Deutschen Lukas Märtens (3:42,96).