Schwimm-Europameisterschaft: Nicht nur Auböck ist im Fokus

Gute Vorbereitung

„Über die 400 und die 800 bin ich aktuell sehr gut drauf. Das stimmen die Zeiten“, sagt er. „Die erbrachte Olympia-Norm bringt zusätzlich Kraft und Motivation. Also könnte bei der EM schon etwas drinnen sein.“ Drei Medaillen habe er in seiner Karriere bereits gewonnen, eine in jeder Farbe. „Ein paar hätte ich schon noch gerne in meiner Sammlung.“

Ein Großteil der Mannschaft reiste wie Auböck direkt aus Rotterdam an, der Rest aus Wien.