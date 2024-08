Olympia-Folklore im Österreich-Haus: I Am From Austria!

„Haben Sie schon eine Fahne?“ „Danke, nein. Ich bin Journalist und arbeite hier.“ „Wenigstens eine von den kleinen?“ „Sehr freundlich, danke, nein.“

22.30 Uhr. Eine Gasse aus Menschen wird gebildet. Manche tragen eine Fahne vor sich her, die meisten schwingen eine. „Jetzt üben wir schon einmal den Empfang!!!“

Kurz vor 23.00 Uhr. Michaela Polleres kommt tatsächlich. Rot-weiß-rote Ekstase und das unvermeidliche „I Am From Austria“. Will Österreich wirklich so gesehen werden? Als Geschenk bekommt Polleres ein Dusch-WC.