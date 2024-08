Nervosität und Erleichterung: Was Judoka Polleres nach Bronze zu sagen hatte

Auf dem Bildschirm stand es in großen Lettern: IPPON. Michaela Polleres riss die Hände in die Höhe, ihre Schwester lief die Tribüne hinunter. Die 27-jährige Niederösterreicherin holte am Mittwoch in Paris Judo-Bronze in der Klasse bis 70 Kilogramm. Sie gewann im Kampf um den dritten Platz gegen die Spanierin Ai Tsunoda Roustant.