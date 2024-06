Schwimmen: EM-Gold-Staffel feilt in Belek an finalreifer Olympia-Zeit

Eine Woche wird von Bernhard Reitshammer, Valentin Bayer, Simon Bucher und Heiko Gigler unter Linz- und Staffel-Coach Florian Zimmermann daran gefeilt, bei den Sommerspielen in Paris eine final-reife Leistung zu schwimmen. Als Trainingsort wurde dafür das Non-Plus-Ultra in Europa gewählt.

Sechs Tage nach dem Coup in Belgrad ist Österreichs Gold-Staffel über 4 x 100 m Lagen der Männer am Samstag ins Olympia-Pre-Camp nach Belek abgeflogen.

"Schwimm-technisch ist das in Belek das Beste, was Europa zu bieten hat", erklärte Gigler im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur. "Das Essen ist auch gewaltig, und es ist eine richtige Athleten-Schmiede. Die haben da einen guten Riecher gehabt."

Das Zentrum wird auch von vielen Aktiven aus anderen Sportarten aufgesucht, ist ein wichtiger Tourismus-Faktor. Sehenswürdigkeiten braucht es dafür freilich nicht, die OSV-Crew hat daran auch wenig Interesse. "Wir gehen alle mit großen Hoffnungen nach Paris", deutete Bayer an, wo der Fokus liegt.

An der Zeitschraube muss auf jeden Fall gedreht werden, um aus dem 16 Teams umfassenden Olympia-Feld in die Top acht zu kommen. Der Titelgewinn in Belgrad gelang in 3:33,41 Min., die OSV-Rekordzeit hatte das Quartett im Juni 2022 bei WM-Rang sechs in Budapest mit 3:32,80 hingelegt.

Dass es im EM-Finale langsamer vonstatten ging, ist für OSV-Sportdirektor Walter Bär leicht zu erklären: "Es war sehr heiß die gesamte Woche und die Staffel war am EM-Schlusstag. Das geht alles sehr an die Substanz."