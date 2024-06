Vor EM-Achtelfinale: Zu Besuch in der Heimat von ÖFB-Erfolgstrainer Rangnick

Aufgewachsen sind Tom und der „Fußballprofessor“ in dem beschaulichen Städtle Backnang an der Murr (kein Tippfehler!), die sich schön um die alten Fachwerkhäuser schlängelt. Das historische Rathaus und der Stadtturm aus 1614 sind nicht nur fein anzusehen, sie verraten auch das über vier Jahrhunderte erarbeitete Selbstvertrauen der Leute in einer bis heute nicht ganz armen Region.

Mit Rangnick als Spielertrainer und einer „goldenen Generation“ an Spielern war die Viktoria zwei Jahre lang so gut wie unbezwingbar.

Thomas, Ralf und Werner bestätigen, was in Backnang oft erzählt wird: „Der Ralf hat die Viktoria professionalisiert und sofort Erfolge erzielt.“ In der Vereinschronik heißt es denn auch: „Ralf Rangnick verhalf dem FC Viktoria zu einem immensen Aufwärtstrend. Professionalität hielt Einkehr in die fußballerische Arbeit, auch im Drumherum bewegte Ralf Rangnick ungemein viel.“

In erster Linie aber sorgte der Spielertrainer Rangnick in seinem Kerngeschäft für völlig neue Impulse, wie die ehemaligen Mitspieler heute noch staunend erzählen.

Ralf, der Radfahrer

Im Vereinsheim der Viktoria hängt ein Mannschaftsfoto aus der Saison 1983/’84, mit dem damals 26-jährigen Ralf Rangnick in der Mittelreihe. In jenem Jahr stieg man von der Bezirks- in die Landesliga auf – mit einer Dominanz, die an Red Bull Salzburg in den besten Jahren erinnert. In der Chronik steht geschrieben: „Und natürlich fuhr Coach Rangnick – wie für den Fall der Meisterschaft auch versprochen – mit dem Fahrrad zum letzten Auswärtsspiel nach Murrhardt.“

In der folgenden Saison gelang der Durchmarsch in die vierthöchste Liga. Die drei Freunde haben dafür weitere Erklärungen: „Er ließ uns mit Tennisbällen Fußball spielen, im Winter Langlaufen, was kaum einer von uns konnte, aber super für die Kondition war. Wir waren die Ersten, die einen Physiotherapeuten hatten. Und wer das wollte, der hat von ihm auch einen Ernährungsplan bekommen. Um halb vier in der Früh hätte er uns wecken können, die ganze Mannschaft wäre eine halbe Stunde später auf dem Fußballplatz gestanden.“