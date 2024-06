Vor EM-Achtelfinale: ÖFB-Team übt schon Elfmeterschießen

Florian Grillitsch berichtete vom ersten Training am Freitag in Berlin.

Florian Grillitsch hat in allen drei Gruppenspielen der Österreicher bei dieser EM von Beginn an gespielt. Was er geantwortet hätte, wenn man ihm das vor einem Monat gesagt hätte? „Dann hätte ich gesagt: ’Na klar spiele ich’“, scherzte der 28-Jährige. Jedoch: „Ich glaube, ich hab’ mir das ein Stück weit verdient und bin froh, dass es so gekommen ist“, sagt der Mittelfeldspieler, der den freien Donnerstag dazu genutzt hat, lange zu schlafen. Andreas Weimann indes nützte die Gelegenheit und besuchte mit seiner Frau und den zwei Kindern den Berliner Zoo.

Wie ihre Kollegen freuen sich die beiden nun aber wieder auf Fußball und auf die heiße K.o.-Phase des Turniers. Grillitsch: „Das sind ’Alles-oder Nichts-Spiele’ und vom Druck her eine andere Hausnummer.“ Viele Spieler im Lager der Österreicher würden so eine Situation aber ohnehin kennen, etwa von diversen Europacupspielen oder dem EM-Achtelfinale 2021 gegen Italien im Wembley-Stadion.

Die Vorbereitung auf das Spiel gegen die Türken hat jedenfalls am Freitag begonnen. Vom 6:1-Sieg im Test im März in Wien will man sich auf keinen Fall blenden lassen. Grillitsch: „Wir wissen, dass damals wirklich alles in unsere Richtung gelaufen ist vom Spielverlauf her.“ In der Tat hatte damals der türkische Goalie keinen guten Tag.

In der ersten Vorbereitungseinheit am Freitag sei das 6:1 kein Thema gewesen, wie Andreas Weimann berichtet. „Wir haben schon Videos zu den Türken gesehen, aber nur von den drei Gruppenspielen bei der EM. Also mit dem 6:1 aus Wien hat das gar nichts mehr zu tun“, sagt der England-Legionär, der damals als Joker dabei war.

Kein Nachteil sei jedenfalls, dass Kapitän und Spielmacher Hakan Calhanoglu bei den Türken aufgrund einer Gelbsperre fehlen wird, so Grillitsch. „Er ist deren Leader und Taktgeber, aber wir schauen in erster Linie auf unser Spiel." Und auch schon in Richtung eines möglichen Elfmeterschießens, wie Grillitsch verriet. „Der Trainer hat gesagt, dass ab sofort jedes Tor im Training mit einem Elfmeter bestätigt werden muss, sonst zählt es nicht.“ Grillitsch selbst bezweifelt aber, dass man damit die dann im Spiel entstehende Drucksituation simulieren kann. „Das ist schwer nachzustellen, sollte es dazu kommen.“