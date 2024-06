Premiere ohne Happy End: Tennis-Star Ofner verlor Mallorca-Finale

Der Steirer unterlag einem stark aufspielenden Chilenen Alejandro Tabilo doch einigermaßen klar mit 3:6 und 4:6. Während Österreichs Nummer eins in den vorhergegangenen Partien in den entscheidenden Phasen hellwach war, machte dieses Mal sein Gegner die sogenannten Big Points. So ließ Ofner alle drei Breakchancen ungenützt. Der 28-Jährige darf sich dennoch trösten: Er kehrt nach dieser Woche wieder in die Top 50 zurück.

Keine Enttäuschung

Enttäuscht muss Ofner nicht sein. Tabilo ist zwar kein ausgewiesener Rasenspezialist - das sind Chilenen in den seltensten Fällen - aber ist einer der Aufsteiger der Saison. Der seit 2. Juni 27-Jährige gewann heuer in Auckland sein erstes ATP-Turnier und spielte sich in Santa Ponsa in die Top 20 der Weltrangliste. Und – als einer der wenigen Spieler - hat er eine positive Bilanz gegen Superstar Novak Djokovic. Allerdings gab es erst ein Duell, das Tabilo vor wenigen Wochen beim Sandplatz-Klassiker in Rom für sich entschied.

Die Topstars waren beim ATP-250er-Turnier eher auf den Tribünen zu sehen. Schlager-Barde Dieter Bohlen war Gast, Fußball-Weltmeister Mario Götze zeigte auch an der kleinen Kugel Interesse. Und auch Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, der beim Finale am Samstag seine Aufwartung machte und sich vom österreichischen Turnierboss Edwin Weindorfer erklären ließ, was Ofner schon gewonnen hat.