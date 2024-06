Strenger Tennis-Beobachter: Als Dieter Bohlen kurz zum Thiem-Fan wurde

Hätte Dominic Thiem bei einem Challenger in Novosibirsk serviert, wäre Dieter Bohlen wohl nicht unter den Fans gewesen. Aber auch weil Österreichs Topmann in Santa Ponsa auf Mallorca aufschlug, wurde der Deutsche kurzerhand mit Freundin Carina Walz zum Thiem-Fan.

Und dass Thiem ab 18 Uhr spielte, war ebenfalls ideal - in Santa Ponsa steht man gewöhnlich um diese Zeit auf. Und Dieter Bohlen war hellwach, feuerte Thiem an. Am Ende vergebens - der Niederösterreicher verlor das wohl letzte Rasenmatch seiner Karriere gegen den Franzosen Gael Monfils. Überraschend war Bohlens Kommen nicht. Er ist Ehrenmitglied des Mallorca Country Clubs, in dem das Turnier ausgetragen wird – er spielt hier auch selbst Tennis. Ob Bohlen ein Jury-Urteil zu Thiems Leistung abgab, ist nicht bekannt.