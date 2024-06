In zwei Jahren steht der Königsklasse die größte Reglementänderung seit - richtig - 2014 bevor. Damals hatte Mercedes die besten Antworten auf die neuen Regelfragen gefunden, "und es kann sein, dass auch 2026 ein Team wieder alles in Grund und Boden fährt", glaubt Wolff und fügt an: "Vom Motor werden wir gut dabei sein. Aber du brauchst auch ein perfektes Chassis, um zu gewinnen."

Es ist eine Aussage, die natürlich auf Red Bull, den großen Rivalen und aktuellen Dominator, abzielt. Der Rennstall des Getränkekonzerns wird ab 2026 erstmals mit einem selbstentwickelten Triebwerk an den Start gehen - ein Megaprojekt, auch laut Wolff: "Bei uns arbeiten 600 Top-Ingenieure alleine in der Motorenabteilung."

Wolff umwirbt die Verstappens

Wieder so ein Satz, der nicht nur an die Presse gerichtet ist. Auch Max und dessen Vater Jos Verstappen sollen ihn hören. Was in Wolffs Aussage mitschwingt, ist klar: Glaubt mir, wir bauen bald wieder das beste aller Formel-1-Autos! Ein freies Cockpit hat man obendrein, nachdem Lewis Hamilton die Silberpfeile mit Saisonende verlassen wird.

Wolff umgarnt die Verstappens, erst recht seit bei Red Bull die Atmosphäre zwischen der Weltmeister-Familie und Teamchef Christian Horner vergiftet ist. Der Brite reagierte erst wieder in Spielberg gereizt auf die Fragen zu den öffentlichen Flirtversuchen von Wolff mit Verstappen. Wolff kontert: "Das ist natürlich auch ein bisschen Unterhaltung, aber es steckt ein ernster Gedanke dahinter. Mein Job ist, dazu beizutragen, dass dieses Team schnell ist und funktioniert. Und dazu gehört auch, welcher Fahrer in unserem Auto sitzt."

Vater Jos und er seien auf einer Wellenlänge, was Rennfahren betrifft, betont Wolff, der einst Rallye- und GT-Rennen fuhr und in Spielberg als Fahrinstruktor arbeitete, ehe er als Investor Karriere machte.