Sprintrennen in Spielberg: Verstappen siegt vor McLaren-Duo

Max Verstappen bleibt ungeschlagen - zumindest in Sprintrennen der Saison 2024. In Spielberg gewann der niederländische Red-Bull-Star am Samstag das dritte Mini-Rennen des Jahres. Mit den acht Punkten für den Erfolg baute der Titelverteidiger auch seine WM-Führung weiter aus vor dem Grand Prix am Sonntag (15 Uhr/live ServusTV, Sky).