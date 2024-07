Warum Kletter-Star Schubert mit 33 noch immer in den Seilen hängt

Als Jakob Schubert seinerzeit die ersten Gehversuche in der Steilwand unternahm, wäre es ihm nie in den Sinn gekommen, dass er 2024 noch immer in der Steilwand hängen würde.

Kletterer waren lange Zeit dazu gezwungen, sich schon in jungen Jahren wieder vom Wettkampfklettern abzuseilen, weil sie von ihrem Sport nicht leben konnten. „Und dann musst du irgendwann einfach auf deine berufliche Ausbildung schauen“, erklärt Schubert.