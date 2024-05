Akrobatisch, praktisch, gut: Wie sich Kletter-Star Schubert für Olympia verbiegt

Denn bei den Sommerspielen in Paris wird wohl sein Abschneiden in dieser Disziplin mitentscheiden, ob sich der Österreicher im Kombinationsbewerb (Lead, Bouldern) den Traum von der Goldmedaille erfüllen kann.

Der Olympia-Dritte von Tokio unterzieht seine Fingerfertigkeit an diesem Wochenende beim Weltcup in Salt Lake City gerade einem Härtetest. Früher hatte er den Trip nach Übersee manchmal ausgelassen, aber im Olympia-Jahr nützt Schubert jede Gelegenheit, um im Bouldern Sicherheit und Selbstbewusstsein zu erlangen.

Deshalb arbeitet Schubert seit Winter intensiv an seiner Schwäche, die in Wahrheit ja überhaupt keine ist. Der Tiroler hat im Bouldern bereits Weltcupsiege gefeiert und war 2018 und 2023 Weltmeister im Kombi-Bewerb, in dem auch gebouldert wird. Trotzdem will Schubert Richtung Paris nichts dem Zufall überlassen – perfektionistisch und ehrgeizig, wie er ist.