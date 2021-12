Nach "Achterbahnfahrt": ÖHB-Frauen wollen Sieg gegen Argentinien

Achterbahnfahrt

"Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Schlimmeres kann dir eigentlich nicht passieren", meinte Rückraumspielerin Patricia Kovacs, eine von zwölf noch "Übriggebliebenen". Neun negativ getestete Spielerinnen schreibe das Regularium der IHF für einen Antritt vor, erklärte ÖHB-Generalsekretär Bernd Rabenseifner. Ein Nichtantreten sei von ihm und Präsident Markus Platzer kurz überlegt, schließlich aber ad acta gelegt worden, "weil es sich die Mannschaft einfach verdient hat". "Bei einem negativen Test geht das Ansteckungsrisiko (am selben Tag, Anm.) eigentlich gegen null", ergänzte dazu Sportdirektor Patrick Fölser.

Die großteils junge, jedenfalls Endrunden unerfahrene Truppe zeigte sich schließlich unbeeindruckt und fertigte die Asiatinnen souverän ab. "Es war am Feld ein bisschen anders, weil man umso mehr gewinnen wollte - für die anderen", erzählte Kovacs, die in die eigentlich Blazek zukommende Kapitänsrolle schlüpfen musste. "Es war schwer für mich, ich kann Petzi (Blazek, Anm.) nicht ersetzen." Doch die Ungarn-Legionärin führte ihre Truppe souverän. "Gerade mental hatten wir am Anfang Schwierigkeiten, aber dann ist dieses 'jetzt erst recht' gekommen."

Blazek, so wie die anderen des "Corona-Quartetts" inzwischen in einem Einzelzimmer untergebracht, fand nur lobende Worte für ihre Kolleginnen. "Ich bin stolz auf die Mannschaft. Besonders bin ich von unserer mentalen Stärke aber auch von unserem Angriffsspiel und unserer Trefferquote beeindruckt", sagte die 34-Jährige. Gesundheitlich sei man jedenfalls einigermaßen gut beisammen. "Es gibt bei uns keine größeren Symptome bis auf Kopf- und Gliederschmerzen. Mental geht es uns natürlich nicht gut." Der ÖHB hofft auf eine Freitest-Möglichkeit nach fünf Tagen, die spanische Rechtslage sieht das aber offenbar nicht vor. Man stehe diesbezüglich in Kontakt mit der IHF.