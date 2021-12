Vor WM-Auftakt: Vier Corona-Fälle bei Österreichs Handballerinnen

Den Auftakt zur lange ersehnten WM in Spanien haben sich Österreichs Handball-Frauen etwas anders vorgestellt. Am Donnerstag-Abend wartet das erste Spiel gegen China (18 Uhr/live ORF eins), davor machte Corona den Österreicherinnen ordentlich zu schaffen. So mussten etwa Trainer Herbert Müller, Co-Trainer Erwin Gierlinger und Spielerin Katarina Pandza wegen positiver Tests vor dem Abflug in Wien verbleiben.

Kurz vor der Partie kam dann die nächste Hiobsbotschaft: Mit Kapitänin Petra Blazek, Sonja Frey, Stefanie Kaiser und Nina Neidhart wurden vier weitere Spielerinnen positiv getestet. Damit muss das österreichische Team gegen China mit nur zwölf statt 16 Spielerinnen auflaufen.