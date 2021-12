Stellen Sie sich vor, Österreichs Fußballer stehen unmittelbar vor dem ersten WM-Spiel nach vielen Jahren, und wenige Stunden vor Anpfiff der historischen Partie fallen dem Nationalteam der Kapitän und Tormann, der Spielmacher, der wichtige Spieler im Zentrum und einer der besten Torschützen aus. Teamchef und Co-Trainer können ebenfalls nicht an der Seitenlinie stehen. Wie stünden die Chancen?

Genau so ist es Österreichs Handballerinnen am Donnerstagabend beim WM-Auftakt in Spanien gegen China ergangen. Beim ersten Spiel auf höchster Ebene seit zwölf Jahren hatte das Coronavirus das Team arg dezimiert. Anstatt 16 Spielerinnen konnten nur zwölf für diese so sehnlich erwartete Partie nominiert werden.