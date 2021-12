Ski-Star Sofia Goggia: "Ich bin mir vorgekommen wie ein Zombie"

Sofia Goggia: Ja, seit vergangenem Dezember. Da habe ich die Abfahrt in Val-d’Isère gewonnen, und dort bekommt man zusätzlich zum Preisgeld auch ein Kälbchen. Dann war mir klar: Ich muss die Abfahrt in Crans-Montana gewinnen, denn dort gibt es eine Kuhglocke. Und jetzt muss ich halt in Lake Louise gewinnen, da gibt es einen Cowboyhut, wie ihn die Gauchos aus der Pampa tragen. Dann habe ich alles beisammen – und dann hoffe ich natürlich auf die nächste Kuh in zwei Wochen in Val-d’Isère.