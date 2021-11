Erstes Abtasten in Lake Louise, Comeback von Nicole Schmidhofer

Die schnellste Österreicherin

Trainingsschnellste Österreicherin war Christina Ager (8./+1,18 Sek.). Ramona Siebenhofer (10.) lag eineinhalb Sekunden hinter der italienischen Kugelverteidigerin zurück, und führte ein ÖSV-Quartett in der Abfolge Christine Scheyer/Mirjam Puchner/Nadine Fest an. Ähnlich stark wie die an einer hartnäckigen Erkältung laborierende Schweizerin Lara Gut-Behrami (+3,05) hatte vorerst Tamara Tippler (31./+3,21) die Handbremse angezogen. Siebenhofer und Tippler sind die einzigen beiden ÖSV-Läuferinnen, die es im Vorjahr aufs Podest geschafft haben (jeweils einmal Zweite).

Mit einer Abfahrt fällt am Freitag (20.30 Uhr/live ORF 1) in den kanadischen Rocky Mountains der Startschuss für drei Speed-Blöcke hintereinander. Die ÖSV-Frauen sind nach fünf technischen Rennen noch ohne Podestplatz. Nicht am Start ist demnächst Gesamtweltcup-Titelverteidigerin Petra Vlhova. Die Slowakin legt, wie angekündigt, ihren Fokus auf die technischen Disziplinen, lässt daher die Speed-Rennen von Lake Louise, St. Moritz und Val d'Isere aus und kehrt erst kurz vor Weihnachten in Courchevel wieder zurück.